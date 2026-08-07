RM container 1l voor beker schuimlans Basic

Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Compatibele apparaten
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