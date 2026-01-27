PS 30 SZCZOTKA POWER

Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada sciągacz do usuwania brudnej wody. Szczotka Power PS 30 może być wykorzystywana z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher klas K 2 do K 7.

Szczotka Power PS 30 zapewnia wyjątkowy rezultat czyszczenia na różnych powierzchniach. Umożliwiają to 3 dysze wysokociśnieniowe, które rozpuszczają nawet uporczywe zabrudzenia. To sprawia, że PS 30 jest idealnym pomocnikiem w skutecznym czyszczenie małych i średniej wielkości powierzchni takich jak schody i krawędzie. Głowica szczotkowa może być obrócona o 360°, aby czyścić trudno dostępne miejsca. Wszystkie powierzchnie gładkie mogą po czyszczeniu być wycierane wbudowaną ściągaczką. Dzięki temu szybko usuwamy nadmiar brudnej wody i sprawiamy, że powierzchnia jest od razu gotowa do ponownego użycia. Połączenie strumieni wysokociśnieniowych oraz ręcznego szorowania przewyższa wszystkie tradycyjne szczotki i może być wykorzystane z wszystkimi urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher klas K 2 do K 7.

Cechy i zalety
PS 30 Szczotka Power: Trzy zintegrowane dysze wysokociśnieniowe
Skuteczne czyszczenie za pomocą wysokiego ciśnienia.
PS 30 Szczotka Power: Zintegrowana wymienna listwa zbierająca
Szybkie usuwanie brudnej wody za pomocą wymiennej listwy zbierającej.
PS 30 Szczotka Power: Głowica szczotkowa, którą można obracać w zakresie 360°
Ułatwia docieranie nawet do trudno dostępnych miejsc.
Pierścień szczotkowy
  • Ochrona przed rozpryskiem wody.
Kompaktowe wymiary
  • Zwrotny, kompaktowy kształt upraszcza czyszczenie rogów i krawędzi bez chlapania.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Skuteczne usuwanie uporczywego brudu z różnych powierzchni.
Połączenie przystawki T-Racer ze szczotką
  • Skuteczne czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi szczotkami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 744 x 293 x 769

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Schody
  • Tarasy
  • Garaż
  • Murki ogrodowe
  • Balkon
  • Ścieżki
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.