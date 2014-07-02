Szampon samochodowy 3 w 1, 1l

Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215

Właściwości

  • Łagodny dla czyszczonej powierzchni szampon samochodowy.
  • Do czyszczenia wrażliwych elementów w samochodach lub motocyklach
  • Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
  • Formuła szybkiego schnięcia bez smug bez potrzeby polerowania po czyszczeniu
  • Formuła wysokiego połysku zapewnia głeboki połysk na powerzchni pojazdu
  • System Plug ’n’ Clean to najszybszy i najłatwiejszy sposób podawania środka czyszczącego przez urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher.
  • Gotowy do użycia
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Szampon samochodowy 3 w 1, 1l
Szampon samochodowy 3 w 1, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów