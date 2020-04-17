Duza aspirare pentru tapițerie WD/SE

Ideale pentru curățarea delicată a suprafețelor textile din autoturism și locuință. Compatibile cu aspiratoare umed-uscat și aspiratoare de extracție prin pulverizare.

Designul ergonomic permite curățarea delicată a suprafețelor textile din autoturism și locuință. Cele două perii pentru ridicarea fibrelor asigură aspirarea fiabilă chiar și a celor mai mici particule de murdărie. Duza poate fi utilizată ca accesoriu pentru toate aspiratoarele umed-uscat și aspiratoarele de extracție prin pulverizare Kärcher Home & Garden din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.

Caracteristici si beneficii
Duza este prevăzută cu două perii pentru ridicarea fibrelor.
  • Asigură curățarea delicată a suprafețelor textile.
  • Aspirare fiabilă chiar și a celor mai mici particule de murdărie.
Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) 35
Lățime de lucru (mm) 117
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 110 x 117 x 52
Domenii de intrebuintare
  • Portbagaj auto
  • Bancheta auto
  • Scaune auto
  • Mocheta auto
  • Covorașe
  • Tapițerie
  • Mobilier tapițat
  • Saltele
  • Textile de uz casnic, de exemplu perdele sau huse de perne