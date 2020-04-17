Designul ergonomic permite curățarea delicată a suprafețelor textile din autoturism și locuință. Cele două perii pentru ridicarea fibrelor asigură aspirarea fiabilă chiar și a celor mai mici particule de murdărie. Duza poate fi utilizată ca accesoriu pentru toate aspiratoarele umed-uscat și aspiratoarele de extracție prin pulverizare Kärcher Home & Garden din seriile SE 4, SE 5 și SE 6.