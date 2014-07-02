Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7
Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune Quick Connect.
Furtun de prelungire cu presiune ridicata pentru modelul de pistol "Best" cu conector Quick Connect. Furtun de prelungire de 10 m pentru o flexibilitate mai mare, adecvat pentru curatitoarele cu presiune. Conectati pur si simplu in interiorul pistolului cu conector Quick Connect si furtun cu presiune ridicata. impletitura robusta, consolidata, din material textil de calitate DN 8, furtun fara indoire cu conector din alama pentru furtunul de prelungire durabil pentru presiuni de pana la 160 bari si temperaturi de pana la 60ºC. Furtunul de prelungire este adecvat, de asemenea, pentru utilizarea chimica. Adecvat pentru toate curatitoarele casnice cu presiune din seria K3-K7 Karcher.
Caracteristici si beneficii
10m furtun prelungitor
- Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta
Adaptor Quick Connect
- Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
DN-8-Furtun de calitate intarit cu plasa de material textil
- Protejeaza furtunul impotriva indoirii
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Lungime (m)
|10
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|240 x 240 x 85
Produse compatibile
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
