Araç Şampuanı RM 610, 1l, 1l

Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3’ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.