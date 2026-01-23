Araç Şampuanı RM 610, 1l, 1l

Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3’ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 1
Paketleme ünitesi (Parça(lar)) 6
Ağırlık (kg) 1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 100 x 100 x 215
  • Araçlar