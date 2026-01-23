Araç Şampuanı RM 610, 1l, 1l
Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3’ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|1
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|6
|Ağırlık (kg)
|1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|100 x 100 x 215
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Araçlar