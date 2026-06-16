Verticale pers grijs Tec
Verticale pers met aluminium handvat
Perssysteem voor flappen, zakken en moppen. Ideaal voor elk type vervuiling en ondergrond.
Kenmerken en voordelen
De pers is zo ontworpen dat de persbekken de basis bereiken, zonder dat een extra inzetstuk vereist is.
Deze pers is ontworpen voor duurzaamheid en is al meer dan 20 jaar een bestseller bij TTS.
Handig: dubbel handvat voor transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 230 x 520
|Afmetingen, verpakt (mm)
|240 x 230 x 520