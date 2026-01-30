G 160 Q spuitpistool
Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het display de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus weer.
De door het draaien van de Vario Power spuitlans ingestelde drukniveaus ZACHT, MEDIUM of HARD en de reinigingsmiddelmodus worden direct naar het display van het hogedrukpistool overgebracht. Hierdoor weet de gebruiker altijd in welke modus hij op dat moment aan het werk is. Het in alle weersomstandigheden goed afleesbare display zorgt voor meer controle en veiligheid tijdens het reinigen. Door de Quick Connect-aansluiting van het pistool is het geschikt voor alle Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor de hogedrukreinigers van Kärcher Power Control en Full Control uit de klasses K 4 tot K 5
- Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Gemakkelijk te lezen manueel scherm voor de instelling van de druk en de reinigingsmiddelenmodus
- Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect adaptor
- Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Lage druk voor het gebruik van reinigingsmiddelen
- Handig aanbrengen van reinigingsmiddel.
Kinderbeveiliging
- Blokkeert het spuitpistool.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|552 x 43 x 222