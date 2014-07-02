Oppervlaktereiniger FR 30
Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|300
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,3
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Onderdelen Oppervlaktereiniger FR 30
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