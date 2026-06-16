Variosproeier met verstelbare hoek, 055
Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.
Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiergrootte ( )
|55
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Onderdelen Variosproeier met verstelbare hoek, 055
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.