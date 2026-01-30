Vliesfilter stofzakken WD 2/3
De extreem scheurvaste vliesfilter stofzakken KFI 357 zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.
Vanwege hun extreem scheurvaste materiaal, hun optimale zuigkracht en hun hoge stofopname zijn ze bij uitstek geschikt voor veeleisende toepassingen, b.v. voor het opzuigen van grof en vochtig vuil. De verpakking bevat 4 vliesfilter stofzakken. Geschikt voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 3-18, WD 3 (Battery), en de Kärcher sproei-extractie reinigers SE4, SE 4001 en SE 4002. 4 stofzakken inbegrepen in de levering.
Kenmerken en voordelen
Drielaags fleecemateriaal
- Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
- Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Geschikt voor Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002 sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 200 x 12
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Droog vuil
- Nat vuil