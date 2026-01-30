Zuigslangverlenging
De 3,5 m lange verlengslang past op alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit het Home & Garden assortiment en zorgt voor een groter werkbereik en een grotere bewegingsvrijheid.
Kenmerken en voordelen
Uitbreiding van de actieradius en verbetering van de vrije beweging (bv. bij de reiniging van het interieur van de wagen)
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3600 x 55 x 64
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Wageninterieur
- Vernieuwing
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Garage
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Inkomhal
- Trappen