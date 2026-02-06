Удължителен смукателния маркуч с дължина 3,5 m увеличава работния радиус и осигурява по-свободно движение, като по този начин прави работата по-лесна, особено при почистване на стълби или автомобилен интериор. Практичният удължителен маркуч е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden.