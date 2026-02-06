Удължителен смукателен маркуч

Удължителният смукателен маркуч с дължина 3,5 m е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden и осигурява по-голямa свобoда движение.

Удължителен смукателния маркуч с дължина 3,5 m увеличава работния радиус и осигурява по-свободно движение, като по този начин прави работата по-лесна, особено при почистване на стълби или автомобилен интериор. Практичният удължителен маркуч е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden.

Характеристики и предимства
Разширяване радиуса на действие и подобряване на свободата на движение (напр. при вътрешно почистване на автомобили)
Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,861
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,146
Размери (Д х Ш х В) (мм) 3600 x 55 x 64
Сфера на приложение
  • Интериор на превозното средство
  • Реновиране
  • Работилница
  • Хоби работилница
  • Мазе
  • Гараж
  • Площи около дома и градината
  • Входна част
  • Стълби