Удължителен смукателен маркуч
Удължителният смукателен маркуч с дължина 3,5 m е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden и осигурява по-голямa свобoда движение.
Удължителен смукателния маркуч с дължина 3,5 m увеличава работния радиус и осигурява по-свободно движение, като по този начин прави работата по-лесна, особено при почистване на стълби или автомобилен интериор. Практичният удължителен маркуч е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden.
Характеристики и предимства
Разширяване радиуса на действие и подобряване на свободата на движение (напр. при вътрешно почистване на автомобили)
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,861
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,146
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|3600 x 55 x 64
Сфера на приложение
- Интериор на превозното средство
- Реновиране
- Работилница
- Хоби работилница
- Мазе
- Гараж
- Площи около дома и градината
- Входна част
- Стълби