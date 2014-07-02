Уред за почистване на площи FR 50
С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C
Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C
Спецификации
Технически данни
|Диаметър (мм)
|500
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Цвят
|сребрист
|Тегло с опаковката (кг)
|13,9
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