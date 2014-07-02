Уред за почистване на площи FR 50

С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C