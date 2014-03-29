Здравеопазване



Перфектна хигиена със здравословна икономичност. Успешната клинична дейност е неразривно свързана с хигиената и икономичността на дейностите. Тук основните задачи на хигиената са преди всичко избягване пренасянето на инфекции, както и възникването на микроорганизми, като при това трябва да има оптимално съотношение между поддръжка и запазване на качествата на повърхностите. Различните зони в болниците изискват различни решения, за малки и големи площи, от кухнята до операционната. Освен това непрекъсната дейност изисква и ефективно поддържащо почистване, защото за сложното основно почистване има много рядко достатъчно време. Все по-високите изисквания за хигиена, покачващите се разходи и конкуренцията правят задачата още по-сложна. Керхер ще Ви даде средството за изпълнението на всички тези сложни задачи: професионални и ефективни системи за почистване. И индивидуални услуги – от амбулантни до интензивни.