Здравеопазване
Перфектна хигиена със здравословна икономичност. Успешната клинична дейност е неразривно свързана с хигиената и икономичността на дейностите. Тук основните задачи на хигиената са преди всичко избягване пренасянето на инфекции, както и възникването на микроорганизми, като при това трябва да има оптимално съотношение между поддръжка и запазване на качествата на повърхностите. Различните зони в болниците изискват различни решения, за малки и големи площи, от кухнята до операционната. Освен това непрекъсната дейност изисква и ефективно поддържащо почистване, защото за сложното основно почистване има много рядко достатъчно време. Все по-високите изисквания за хигиена, покачващите се разходи и конкуренцията правят задачата още по-сложна. Керхер ще Ви даде средството за изпълнението на всички тези сложни задачи: професионални и ефективни системи за почистване. И индивидуални услуги – от амбулантни до интензивни.
Публични места – чисти и безопасни.
Непрекъснатото движение в публичните места като входове, коридори и отделения остава много малко време и място за почистване. Тук решаващ е балансът между поддържащото, междинното и основното почистване. За непрекъсната чистота, запазване на повърхностите, почистване на прах и безопасност – подове от всякакъв вид, твърди повърхности като текстилни настилки, Керхер ще хигиенизира всичко.
Бърза поддръжка на помещения с текстилни подови настилки
Когато няма време за дълго сушене или основно почистване на текстилни подови настилки: системата на Керхер от BRC 45 /45 C и iCapsol RM 768 с техника с два валяка за оптимални резултати от почистването както при движение напред, така и назад. С компактна конструкция и без да заема място при съхранение.
Много силна в зоната на входа
B 90 е полиращата машина с изсмукване за големи площи. Нейната функция за предварително измитане почиства дори и по-големи отпадъци. Каменните покрития остават за дълго с блясък, ако се използва диамантената подложка за полиране. Благодарение на функцията Whisper B 90 може да се използва и в отделенията с пациентите.
Бърза и маневрена по коридорите
BD 50/40 RS е най-маневрената от своя клас. И при пълни коридори винаги се справя. Бързо преместване, за да се направи място. Ефективното решение за ежедневното поддържащо почистване на твърди повърхности.
Ефективността е въпрос на настройка
B 60 с KIK-система може изцяло да се конфигурира и благодарение на системата за вътрешно почистване на резервоара се грижи не само за хигиената на пода. В режим eco!efficiency оборотите на четките и мощността на изсмукване се намалява до тази, която е необходима за леки замърсявания.
Най-тихата прахосмукачка от своя клас
T 12/1 eco!efficiency с HEPA-филтър отговаря на хигиенните изисквания в отделението. Нивото на шум, което е с 5 dB (A) по-ниско от това на базовия модел, показва намаление на шума с около 70 %.
Заличаване на следите с полиране
BDP 43/450 C Adv и спреят за почистване са пестящото време решение за отстраняване на следи от преминаване и възстановяване на защитния филм. Особено в зоните, в които не е възможно основно саниране.
Нашите продукти за публични места
Санитарните помещения – чистота в дълбочина на фугите.
В санитарните помещения с подове с покрития срещу хлъзгане ръчното почистване не е достатъчно. Особено, ако става дума з остатъци от варовик, козметика или органични отлагания. В баните, под душовете и в съблекалните – навсякъде релефни подове или тесни помещения, но високи изисквания за хигиена: избягването на бактерии в тези зони е особено важно. Тук е подходяща редовната употреба на компактни, ефективни уреди за почистване за хигиенично чисти фуги и настилки.
Оптимално междинно почистване
BR 30/4 C почиства във всички ъгли, всяка ниши и под ниски уреди. Микрофибърният валяк е идеален за събиране на прах и косми. Перфектни условия за употреба в цялата санитарна част или в мокри помещения, като например стаи за раждане във вода.
Оптимално основно почистване в санитарни помещения
BDS 43/180 C Adv е предвидена за продължителна работа: с възможност за настройка на височината на дръжката за ергономична употреба, управление с два лоста за лесно маневриране дори и при максимална мощност, сгъваема, тази машина може да се прибере навсякъде.
Идеална за релефни повърхности
Техниката на валяците на BR 40/10 достига всички фуги и полира и изсмуква с едно движение. Така санитарната зона и подвижните бани остават хигиенични зони.
Чисти фуги – без извинения
Пароструйката DE 4002 е отговорът за упорити замърсявания от сапун и варовик в цялата баня и по-спциално там, където трудно се достига с мопа. Комплектът за почистване на фуги щади повърхностите и околната среда.
Мощно изсмукване и доказана работа
Малки или големи наводнения в болницата са ежедневие. За изсмукването на големи количества вода и при почистване с еднодискови машини се ползва прахосмукачка за мокро и сухо почистване, като например NT 48/1.
Нашите продукти за санитарни помещения
Зони за лечение – максимална хигиена.
Почистването на стерилни зони като операционни и лаборатории поставя най-високи изисквания към използваните системи за почистване. Целта е постигане на максимална хигиена и поддържането й, за да се избегне разпространението на инфекции. За това в тези зони трябва да се използват уреди за почистване, които съответстват на най-високите изисквания за хигиена. Забързаното ежедневие, малките периоди от време за основно почистване, особено замърсените подове и тесните пространства са допълнителни утежняващи обстоятелства.
По-бързо е по-добре
Интактното филмово покритие е много важно при високо механично натоварване и използване на агресивни препарати, като средства за дезинфекция. Полиращата машина Ultra-High-Speed BDP 50/1500 поддръжка подови настилки с високо натоварване и благодарение на задвижващия регулиращ се диск е идеална и за неравни подове.
Бързо достигане до всяка точко и бързо почистване
Благодарение на краткото време за оборудване, високата мощност и бързото изсъхване BD 40/12 е интелигентната алтернатива на мопа за под. Без кабели, за гъвкава употреба с батерии, компактна и маневрена, тя убеждава при поддържащо почистване особено на малки помещения.
За нарастващи изисквания
В хистологичната лаборатория, където се работи много с парафин, почистването на подовете е много трудно, но решаващо за безопасността на работа. Условие за успешното отстраняване на упоритите замърсявания например от парафин е съгласуваната система от машина и почистващи препарати: например BR 40/10 с насрещно движещи се, самопочисващи валяци с подложки и препарат за интензивно почистване RM 750 се грижат за чисти подове и безопасност.
Идеално приложение в операционните
B 40 W отговаря на най-високите изисквания: лесна употреба и толкова тиха, че може да се използва по всяко време. Системата за изплакване на резервоара предпазва от образуване на микроогранизми. Батериите, които не се нуждаят от поддръжка се грижат за безпроблемната употреба. Благодарение на компактната си форма B 40 може да се използва и директно и на операционната маса, така че отпада досадното вдигане и сваляне.
Тиха срещу прах
Честата смяна на дрехите води до възникване на голям прах. С нейните 56 db (A) T 15/1 е най-тихата от нейния клас и може да се използва по всяко време. Серийно производство с HEPA-филтър.
Нашите продукти за зоните за лечение
Зоната на кухнята – апетитна чистота.
Подготовката на храната за много пациенти и служители поставя високи изисквания към хигиената. За правилното спазване на HACCP-концепцията Керхер предлага цялостна система, която благодарение на своето специално оборудване изпълнява всички задачи в съответствие със законовите изисквания. Във всички зони за подготовка, съхранение и разливане. За почистването на работните повърхности и уреди до количките за сервиране. За отстраняване на силно залепнали или груби замърсявания. И изключително ефективни и за релефни подове.
С валяци дълбоко във фугите
Благодарение на ниската си конструкция полиращата машина BRS 40/100 почиства без проблем под всички кухненски шкафове. В технология с валяци тя е алтернативата за еднодисковите машини при почистване на плочки.
Високо налягане в кухнята
Почистването с водоструйки с интегрирана система за изсмукване е идеалното решение за кухнята. Накрайникът за почистване на твърди повърхности FRV 30 може с едно движение да почиства и изсмуква. С комбинация с препарата за разтваряне на мазнини и белтъчини RM 731 всички остатъци от белтъчини, мазнини и масла ще се отстранят щадящо.
В дълбочина на повърхността
B 40 W е разработен съгласно HACCP-принципа и гарантира оптимални резултати при почистване на големи площи. Оборудван с глава с валяк и четки с дълги и къси косми, той почиства безпроблемно и плочки. Със системата DOSE почистващите препарати винаги са точно дозирани.
Специалист за кантината
В зоната за разливане на храната често възникват замърсявания от кафе, мазнини и белтъчини. BD 40/12 C почиства бързо и основно всички полепнали замърсявания по чувствителните повърхности в кантината. И достига всички повърхности, до които големите машини не могат да стигнат.
Нашите продукти за кухненски зони
Административна зона – поддръжка в дълбочина на влакната.
Офисите и конферентните зали и в болниците често за застлани с текстилни подови настилки или е положен паркет, за да създаде приятна обстановка. За възможно най-дългата поддръжка на тези висококачествени материали са необходими подходящи системи за почистване. И не на последно място спазването на непрекъсната хигиена и защита срещу микроорганизми, защото замърсяванията и заразите не правят разлика дали са в клиниката или в администрацията.
Тиха и универсална
Прахосмукачките за сухо почистване като T 15/1 са перфектни за ежедневното поддържащо почистване – независимо дали с или без филтърна торбичка: замърсявания по текстилни подови настилки, ламинат или PVC-настилки се почистват и отстраняват мощно и в дълбочина.
Универсално приложение за всички видове повърхности
Прахосмукачката с четки CV 60/2 се напасва автоматично на всеки вид под. От твърди подови настилки до текстилни подови настилки – без смяна на аксесоари. Тук лесното обслужване се среща с екстремната маневреност. И мощността с многостранното приложение: валяците с насрещно дивжение, страничните метли, изсмукващите тръби и предлагания като опция HEPA-филтър. Плюс комплект с аксесоари за трудно достъпни зони. Важните принадлежности като зарядното устройство са подредени прегледно и достъпно на самия уред.
Из основи чисто
Всички зони с текстилни подови настилки ежедневно се замърсяват. Тук са се доказали системите на Керхер за почистване на текстилни подови настилки. Те са стабилни, мощни и с многостранно приложение и са подходящи за основно и междинно почистване на текстилни подови настилки и отстраняване на петна от текстилни повърхности. Тези уреди могат да се ползват и за почистване на щори и тапицерии. Със съответните аксесоари могат да се ползват дори и за плочки и прозорци.
Срещу мръсотията помагат оборотите на въртене
Автоматите за полиране на Керхер като компактният BDP 43/1500 C с батерии полират до блясък благодарение на бързите обороти на въртене. Изсмукването на праха прави работата удоволствие. Тази техника е много подходяща и за предпазване срещу износване и поддръжка.
Нашите продукти за административната зона
Непрекъсната мощност.
Във външната част пред болниците всичко е важно, не само първото впечатление. Целогодишното поддържане на инфраструктурата е неотменимо условие за безпроблемната и безопасна работа. Това се отнася преди всичко за входове за превозни средства на Бърза помощ, входни зони и пътеки за пациенти и служители. Други важни задачи са почистването на паркингите и поддръжката на зелените площи. Мощните метачни машини на Керхер с многостранно приложение могат това: метат, на сухо или мокро. Косят трева. Събират шума. И участват в цялостното почистване през зимата.
Чиста следа
Паркингите много често за особено предизвикателство за полиращите машини с изсмукване: големи площи, груби и упорити замърсявания и стръмни рампи. BR 100/250 R на Керхер е разработен за това: стабилна стоманена конструкция за най-тежка работа по повърхности с наклон до 15 %. Големият резервоар за вода и мощната батерия дават възможност за продължителна работа.
Може ли да е още по-лесно?
С компактният и изключително маневрен KM 75/40 W основно почистване на малки до средно големи площи е като детска игра. Ходовата част замества ръчното задвижване, а ефективното изсмукване на праха не позволява отделянето на облаци прах. По избор може да е с бензинов двигател или особено тих на батерии за употреба на закрито – като опция се предлага антистатичен комплект за почистване на текстилни подови настилки.
Мащабът за ефективност
MC 50 доказва ежедневно, че икономията не изключва екологията. Компактна метачна машина, която чисти и самата тя е чиста от екологична гледна точка. Новаторската система за изсмукване с голяма смукателна камера се грижи за максимална мощност при изсмукване – още при достигане на 75 % от оборотите на двигателя. Резултатът: по-малко шум, по-малък разход и вредни емисии и по-малко износване. Вредните газове от MC 50 са дори под строгите изисквания на стандарта за изгорели газове STAGE IIIa.
Лесен напредък
KM 90/60 R на Керхер – компактна, със седящ водач – предлага висок комфорт при работа свързан с висок капацитет за почистване на площи и ефективна система за автоматично почистване на филтъра. Настройка на седалката, подлакътници и големи колела подчертават високите изисквания към съвременното управление.
За целогодишна употреба
MC 50 Advanced предлага отлични качества при метене и в допълнение може да се използва през цялата година. Благодарение на системата за бърза смяна на аксесоарите, не са необходими специални инструменти при преобразумването на машината от косачка към снегорин или система за разпръскване на луга.