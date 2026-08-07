Enrouleur de flexible automatique plastique avec flexible haute pression, 15 m
Enrouleur de flexible automatique à fixer au mur, actionné par ressort et prêt à l'emploi. Facilite le maniement du flexible haute pression, réduit les temps de préparation et augmente la sécurité au travail.
Notre enrouleur de flexible automatique est fourni avec un flexible haute pression (15 m) préassemblé et déjà enroulé ; une fois fixé au mur, il est par conséquent immédiatement prêt à l'emploi. Actionné par un ressort en acier haut de gamme, cet enrouleur de flexible réduit les temps de préparation et de rangement avant et après le travail et aide ainsi à augmenter la productivité. L'enroulement et le déroulement fiables du flexible haute pression permettent un maniement plus facile et donc plus confortable pour l'utilisateur tout en améliorant en parallèle la sécurité au travail étant donné que tout risque de trébucher est ainsi écarté.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|15
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|300
|Poids emballage inclus (kg)
|7.1
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
- Flexible haute pression
Vidéos
Appareils compatibles
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX+
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gaz
- HDS 12/14-4 St Gaz GPL
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
- HG 43
- HG 64
Pièces de rechange Enrouleur de flexible automatique plastique avec flexible haute pression, 15 m
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