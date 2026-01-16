Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611, 1l
Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|100 x 100 x 215
Propriétés
- Enlèvement très efficace d'aussi bien des ordures de la rue et celles dues aux émissions que des algues et des moisissures sur des surfaces en pierre ou des façades
- Protection contre le vent et les conditions atmosphériques pour un soin parfait des surfaces en pierrres
- Peut également être utilisé sur des surfaces en aluminium
- Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Façades
- Murs de jardin et de pierre