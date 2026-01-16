Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611, 1l

Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.