Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611, 1l

Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids emballage inclus (kg) 1.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 100 x 100 x 215
Propriétés
  • Enlèvement très efficace d'aussi bien des ordures de la rue et celles dues aux émissions que des algues et des moisissures sur des surfaces en pierre ou des façades
  • Protection contre le vent et les conditions atmosphériques pour un soin parfait des surfaces en pierrres
  • Peut également être utilisé sur des surfaces en aluminium
  • Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
  • Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Terrasses
  • Façades
  • Murs de jardin et de pierre