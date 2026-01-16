Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611, 1l

Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschaften
  • Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen
  • Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen
  • Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar
  • Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
  • Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
  • Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
  • Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Terrasse
  • Fassade
  • Garten- und Steinmauern