Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop

Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.

Verbinden, Entkoppeln und Reparieren leicht gemacht – mit der praktischen und ergonomischen Kärcher Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Das flexible Stecksystem vereinfacht das Bewässern kleiner und großer Gärten und Flächen bedeutend. Denn funkionierende Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen sind die Basis jedes guten Bewässerungssystems. Die Universal-Schlauchkupplung ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.

Merkmale und Vorteile
Aqua Stop
  • Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Verspritzen.
Ergonomisches Design
  • Für eine leichte Handhabung.
Klicksystem
  • Passend zu allen bekannten Marken.
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
  • Passend zu allen gängigen Gartenschläuchen.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farbe Gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 33 x 42
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop
Kompatible Geräte