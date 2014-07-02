FJ 6 Schaumdüse
FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.
FJ 6 Schaumdüse mit extra kraftvollem Schaum zur mühelosen Reinigung sämtlicher Oberflächen wie Lack, Glas oder Stein. Ideal für Fahrzeuge, Wintergärten, Gartenmöbel, Fassaden, Treppen, Wohnwagen, Wege, Mauern, Jalousien, Terrassen, Einfahrten etc. Das Behältervolumen liegt bei 0,6 l. Kärcher Reinigungsmittel direkt in die Schaumdüse einfüllen, Schaumdüse auf die Pistole aufstecken und den Schaum ausbringen. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. Ideal in Verbindung mit dem Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Merkmale und Vorteile
Behälter mit 0,6l Volumen
- Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen
Einfacher Wechsel unterschiedlicher RM
- Besonders anwenderfreundlich.
Kraftvoller und haftender Schaum
- Mühelose Reinigung sämtlicher Oberflächen
Reinigungsmitteldosierung
- Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
- Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompatibilität
|Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.040 M T 50
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.16
- K 2.20 M T 50
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.325
- K 2.36 M T 50
- K 2.410 T50
- K 2.54 M
- K 2.59 MD
- K 2.850 ECO
- K 2.900 M
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home T 350
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M Plus
- K 5.520 T400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85M Plus
- K 5.86 MD T 250 HC 60
- K 5.91 MD
- K 6.300
- K 6.50M plus
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.80M
- K 6.85M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 MX
- K 7.400
- K 7.700
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.80M PLUS
- K 7.85M
- K 7.91MD
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Wintergärten
- Motorräder und -roller
- Terrasse
- Jalousien / Rollläden
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wohnmobile
FJ 6 Schaumdüse Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.