FJ 6 Schaumdüse

FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.

FJ 6 Schaumdüse mit extra kraftvollem Schaum zur mühelosen Reinigung sämtlicher Oberflächen wie Lack, Glas oder Stein. Ideal für Fahrzeuge, Wintergärten, Gartenmöbel, Fassaden, Treppen, Wohnwagen, Wege, Mauern, Jalousien, Terrassen, Einfahrten etc. Das Behältervolumen liegt bei 0,6 l. Kärcher Reinigungsmittel direkt in die Schaumdüse einfüllen, Schaumdüse auf die Pistole aufstecken und den Schaum ausbringen. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. Ideal in Verbindung mit dem Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Merkmale und Vorteile
Behälter mit 0,6l Volumen
  • Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen
Einfacher Wechsel unterschiedlicher RM
  • Besonders anwenderfreundlich.
Kraftvoller und haftender Schaum
  • Mühelose Reinigung sämtlicher Oberflächen
Reinigungsmitteldosierung
  • Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
  • Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Anthrazit
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilität Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Wintergärten
  • Motorräder und -roller
  • Terrasse
  • Jalousien / Rollläden
  • Wege
  • (Hof-)Einfahrten
  • Garten- und Steinmauern
  • Wohnmobile
FJ 6 Schaumdüse Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.