Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 15
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4.7
Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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