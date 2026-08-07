Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.
Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|15
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|4.7
Appareils compatibles
- D 17/15-4 St
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/12 C+
- HD 5/12 C+ avec FR Classic
- HD 5/12 CX+
- HD 5/12 CX+ avec FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 8/18-4 MXA Plus
- Tête de nettoyage HKF 30/14-E
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St