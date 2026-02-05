Haushaltsset
Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.
Mit der umschaltbaren Trockensaugdüse und der Polsterdüse bietet das Haushaltsset das ideale Zubehör für viele haushaltsübliche Reinigungsaufgaben. Die per Fußschalter umschaltbare Bodendüse eignet sich sowohl für Teppichböden als auch für Hartböden. Und die praktische Polsterdüse mit 2 Fadenhebern ermöglicht das schonende Absaugen von Polstermöbeln und Polstern.
Merkmale und Vorteile
Umschaltbare Trockensaugdüse
- Mit dem ergonomischen Fußschalter wird die Bodendüse bequem und einfach für unterschiedliche Bodenbeläge (z. B. Teppich oder Laminat/Parkett) eingestellt.
- Die von Trockensaugern bekannten Symbole für Teppich- und Hartböden machen die Auswahl sehr einfach.
Inklusive Parkclip (Nutzung nur für WD-Sauger möglich)
- Kann auf Wunsch an der Bodendüse angebracht werden.
- Ermöglicht schnelles und bequemes Zwischenparken von Saugrohr und Düse bei Arbeitsunterbrechungen.
Polsterdüse mit 2 Fadenhebern
- Für eine schonende und gründliche Reinigung von Polstern, Polstermöbeln und textilen Oberflächen.
Zubehörset für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (teilig)
|3
|Standardnennweite (mm)
|DN 35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Teppichböden
- Teppiche
- Hartböden
- Polster
- Polstermöbel
- Matratzen