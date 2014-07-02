Boquilla de carburo de boro para equipos de hasta 1000 l/h
Adicionalmente para paquetes de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente al desgaste con revestimiento de carburo de boro para uso continuo.
6 mm
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
Equipos compatibles
Productos actuales
- Accesorio de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)
- Accesorio de chorreado sin regulación de caudal (sin boquillas)
- Accesorio de rociado con regulación de caudal (sin boquillas)
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX