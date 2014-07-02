Boquilla de carburo de boro para equipos de hasta 1000 l/h

Adicionalmente para paquetes de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente al desgaste con revestimiento de carburo de boro para uso continuo.

6 mm

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Equipos compatibles
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