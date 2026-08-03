Nuestro enrollador de mangueras automático viene con una manguera de alta presión (15 m) premontada y enrollada y está listo para su uso una vez realizado el montaje en la pared. Accionado por un muelle de acero inoxidable de alta calidad, este enrollador de mangueras reduce los tiempos de ajuste antes y después del trabajo y contribuye así a mejorar la productividad. El enrollado y desenrollado fiables de la manguera de alta presión garantiza un manejo más sencillo y, por tanto, más cómodo para el usuario y mejora al mismo tiempo también la seguridad en el trabajo al evitar eficazmente los accidentes por tropiezo.