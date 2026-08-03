Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)
Dosificación de detergentes. En alta y baja presión, separado del equipo. Dosificación máx. del 15 %
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,7
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic