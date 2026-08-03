Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)

Dosificación de detergentes. En alta y baja presión, separado del equipo. Dosificación máx. del 15 %

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 1,7
Accesorios