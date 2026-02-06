Buse à coussins WD/SE

Pour éliminer en douceur les salissures des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Convient aux aspirateurs à eau et à sec et aux nettoyeurs à extraction par pulvérisation.

La conception ergonomique permet un nettoyage en douceur des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Les deux releveurs de fils garantissent que même les plus petites particules de saleté sont aspirées de manière fiable. La buse peut être utilisée comme accessoire avec tous les aspirateurs eau et poussière et nettoyeurs à extraction par pulvérisation Kärcher Maison & Jardin des séries SE 4, SE 5 et SE 6.

Caractéristiques et avantages
La buse est livrée avec deux dispositifs de levage à filetage.
  • Permet une aspiration en douceur des surfaces textiles.
  • Aspiration fiable, même des particules de saleté les plus fines.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Diamètre nominal standard (mm) 35
Largeur de travail (mm) 117
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 110 x 117 x 52
Domaines d'utilisation
  • Coffre
  • Banquette arrière
  • Sièges de voiture
  • Espace réservé aux pieds
  • Tapis de sol
  • Tissus d'ameublement
  • Meubles rembourrés
  • Matelas
  • Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin