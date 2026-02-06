La conception ergonomique permet un nettoyage en douceur des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Les deux releveurs de fils garantissent que même les plus petites particules de saleté sont aspirées de manière fiable. La buse peut être utilisée comme accessoire avec tous les aspirateurs eau et poussière et nettoyeurs à extraction par pulvérisation Kärcher Maison & Jardin des séries SE 4, SE 5 et SE 6.