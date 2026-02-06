Buse à coussins WD/SE
Pour éliminer en douceur les salissures des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Convient aux aspirateurs à eau et à sec et aux nettoyeurs à extraction par pulvérisation.
La conception ergonomique permet un nettoyage en douceur des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Les deux releveurs de fils garantissent que même les plus petites particules de saleté sont aspirées de manière fiable. La buse peut être utilisée comme accessoire avec tous les aspirateurs eau et poussière et nettoyeurs à extraction par pulvérisation Kärcher Maison & Jardin des séries SE 4, SE 5 et SE 6.
Caractéristiques et avantages
La buse est livrée avec deux dispositifs de levage à filetage.
- Permet une aspiration en douceur des surfaces textiles.
- Aspiration fiable, même des particules de saleté les plus fines.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Largeur de travail (mm)
|117
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|110 x 117 x 52
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Banquette arrière
- Sièges de voiture
- Espace réservé aux pieds
- Tapis de sol
- Tissus d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas
- Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin