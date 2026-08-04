Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté EASY!Lock, avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Flexible haute pression Longlife 400, 20 m (DN 8) avec raccord AVS breveté dans le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté EASY!Lock, avec protection contre le pliage. Avec double insert en acier en fil d'acier ultrarésistant. Autres données de référence : DN 8/155°C/400 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 400
Longueur (m) 20
Filetage du raccord 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Poids avec emballage (kg) 6,1
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur