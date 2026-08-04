Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté EASY!Lock, avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Flexible haute pression Longlife 400, 20 m (DN 8) avec raccord AVS breveté dans le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté EASY!Lock, avec protection contre le pliage. Avec double insert en acier en fil d'acier ultrarésistant. Autres données de référence : DN 8/155°C/400 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|400
|Longueur (m)
|20
|Filetage du raccord
|1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
|Poids avec emballage (kg)
|6,1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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