Nettoyeur de surfaces FR 50

Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.

Résistant à l’eau chaude, avec un châssis en inox, un double roulement en céramique, un tableau de bord confortable, des roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et une vanne intégrée pour le dosage supplémentaire de détergent. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1800 l/h / 85 °C.

Spécifications

Données techniques

Diamètre (mm) 500
Filetage du raccord M22 x 1,5
Couleur argent
Poids avec emballage (kg) 13,9
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