Résistant à l’eau chaude, avec un châssis en inox, un double roulement en céramique, un tableau de bord confortable, des roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et une vanne intégrée pour le dosage supplémentaire de détergent. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1800 l/h / 85 °C.