Nettoyeur de surfaces FR 50
Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.
Résistant à l’eau chaude, avec un châssis en inox, un double roulement en céramique, un tableau de bord confortable, des roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et une vanne intégrée pour le dosage supplémentaire de détergent. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1800 l/h / 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|500
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Couleur
|argent
|Poids avec emballage (kg)
|13,9
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Nettoyeur de surfaces FR 50
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.