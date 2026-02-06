Le pistolet de nettoyage haute pression G 180 Q COMFORT!Hold simplifie considérablement le nettoyage. Grâce au mécanisme innovant COMFORT!Hold, l'effort de maintien est réduit jusqu'à 50 %*. Ce système prévient les tensions et la fatigue, et améliore la productivité. Un atout particulièrement important pour les applications prolongées et le nettoyage de grandes surfaces. Pour un nettoyage encore plus efficace, le détergent peut être appliqué directement via le pistolet si le nettoyeur haute pression est équipé d'une entrée de détergent. Le verrouillage de sécurité enfant permet de sécuriser facilement la gâchette, et l'adaptateur Quick Connect facilite le raccordement du flexible haute pression. Ce pistolet est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. * Comparaison de l'effort nécessaire pour maintenir la gâchette du nouveau pistolet Kärcher COMFORT!Hold avec celui des pistolets Kärcher standard. La valeur exacte varie selon l'appareil utilisé.