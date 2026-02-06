Poignée pistolet pour K 4 à K 7 - G 180 Q COMFORT!Hold gun
Le pistolet à gâchette G 180 Q COMFORT!Hold pour nettoyeurs haute pression assure un confort maximal en réduisant la force de maintien.
Le pistolet de nettoyage haute pression G 180 Q COMFORT!Hold simplifie considérablement le nettoyage. Grâce au mécanisme innovant COMFORT!Hold, l'effort de maintien est réduit jusqu'à 50 %*. Ce système prévient les tensions et la fatigue, et améliore la productivité. Un atout particulièrement important pour les applications prolongées et le nettoyage de grandes surfaces. Pour un nettoyage encore plus efficace, le détergent peut être appliqué directement via le pistolet si le nettoyeur haute pression est équipé d'une entrée de détergent. Le verrouillage de sécurité enfant permet de sécuriser facilement la gâchette, et l'adaptateur Quick Connect facilite le raccordement du flexible haute pression. Ce pistolet est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. * Comparaison de l'effort nécessaire pour maintenir la gâchette du nouveau pistolet Kärcher COMFORT!Hold avec celui des pistolets Kärcher standard. La valeur exacte varie selon l'appareil utilisé.
Caractéristiques et avantages
Mecanisme COMFORT!Hold
- Il soulage les muscles, augmente le confort et contribue ainsi à accroître la productivité.
Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application de détergent sans lance de pulvérisation, directement par le pistolet à gâchette
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Buse de rinçage directement sur le pistolet (sans lance de pulvérisation)
- Élimination efficace et rapide des saletés délogées.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 dotés d'un adaptateur Quick Connect
- Idéal pour les mises à niveau et les remplacements ultérieurs.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|548 x 191 x 38