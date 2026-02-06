Set d’adaptateur pour rallonge de flexible
Set d’adaptateur 2 pièces pour le raccordement d’une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.
Set d’adaptateur 2 pièces pour le raccordement d’une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.
Caractéristiques et avantages
Kit d'accessoires Quick Connect
- Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher depuis l'année de construction 1992.
Connexion en laiton
- Changement aisé et raccordement rapide de la poignée-pistolet grâce au Quick Connect.
Système Quick connect
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|80 x 45 x 61