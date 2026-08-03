Ακροφύσιο Παραθύρων Comfort
Με το ακροφύσιο παραθύρου Comfort, ακόμη και τα δυσπρόσιτα τζάμια μπορούν να καθαριστούν εύκολα και σχολαστικά χάρη στη μακριά, εύκαμπτη λεπίδα μάκτρου. Για αποτελέσματα τόσο καθαρά που λάμπουν.
Η απλή λύση για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών με ατμοκαθαριστή. Με το ακροφύσιο παραθύρου Comfort, τα παράθυρα, οι καθρέφτες και άλλες γυάλινες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν εύκολα, χωρίς να αφήνουν ραβδώσεις. Η μακριά λεπίδα μάκτρου κάνει εύκολη δουλειά στην εξάλειψη ραβδώσεων ακόμη και από δύσκολα καθαριζόμενες περιοχές. Για αποτελεσματικό καθαρισμό παραθύρων χωρίς χημικά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανοίγματα ατμού στο ακροφύσιοΟ υαλοπίνακας ψεκαζεται με ατμό, γεγονός που συμβάλλει στη βέλτιστη απομάκρυνση της βρωμιάς.
Λεπίδα μάκτρου υψηλής ποιότηταςΚαθαρισμός χωρίς ραβδώσεις για παράθυρα, καθρέφτες και πολλές άλλες γυάλινες επιφάνειες. Η υγρασία και η χαλαρωμένη βρωμιά απομακρύνονται αποτελεσματικά.
Μακριά, εύκαμπτη λεπίδα μάκτρουΗ ιδιαίτερα μακριά λεπίδα μάκτρου του ακροφυσίου παραθύρου εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμη και σε δυσπρόσιτες γωνίες.
Καθαρισμός χωρίς χημικά
- Ο καυτός ατμός έχει πολύ ισχυρή επίδραση στη διάλυση της βρωμιάς. Ταυτόχρονα, η μέθοδος είναι βιώσιμη, επειδή δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης πρόσθετων καθαριστικών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|140 x 225 x 43
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Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες