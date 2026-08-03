Η απλή λύση για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών με ατμοκαθαριστή. Με το ακροφύσιο παραθύρου Comfort, τα παράθυρα, οι καθρέφτες και άλλες γυάλινες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν εύκολα, χωρίς να αφήνουν ραβδώσεις. Η μακριά λεπίδα μάκτρου κάνει εύκολη δουλειά στην εξάλειψη ραβδώσεων ακόμη και από δύσκολα καθαριζόμενες περιοχές. Για αποτελεσματικό καθαρισμό παραθύρων χωρίς χημικά.