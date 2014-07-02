Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40

Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.

Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης και μάκτρο είναι πιο ισχυρή από μια τυπική χειροκίνητη βούρτσα καθαρισμού. Η ισχυρή βούρτσα καθαρισμού απομακρύνει εύκολα και γρήγορα με υψηλή πίεση τους επίμονους ρύπους από τις επιφάνειες. Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40PS είναι ιδανική για τον καθαρισμό σκαλιών, εσωτερικών αυλών, προσόψεων, γκαράζ, μπαλκονιών, τοίχων, μονοπατιών και πάρκινγκ. Ιδανική για τον καθαρισμό σκαλιών και ακμών. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης
  • Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από διάφορες επιφάνειες.
Ενσωματωμένο μάκτρο
  • Γρήγορη απομάκρυνση του νερού που έχει μείνει.
Συμπαγής σχεδιασμός
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών χωρίς πιτσίλισμα.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
  • Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από διάφορες επιφάνειες.
Συνδυασμός δέσμη υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας
  • Εξαιρετικά ισχυρή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μια συνηθισμένη βούρτσα καθαρισμού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 744 x 303 x 759
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Σκαλιά
  • Ταράτσες
  • Πρόσοψη
  • Γκαράζ
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Μπαλκόνι
  • Μονοπάτια
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης