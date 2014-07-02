Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.
Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης και μάκτρο είναι πιο ισχυρή από μια τυπική χειροκίνητη βούρτσα καθαρισμού. Η ισχυρή βούρτσα καθαρισμού απομακρύνει εύκολα και γρήγορα με υψηλή πίεση τους επίμονους ρύπους από τις επιφάνειες. Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40PS είναι ιδανική για τον καθαρισμό σκαλιών, εσωτερικών αυλών, προσόψεων, γκαράζ, μπαλκονιών, τοίχων, μονοπατιών και πάρκινγκ. Ιδανική για τον καθαρισμό σκαλιών και ακμών. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης
- Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από διάφορες επιφάνειες.
Ενσωματωμένο μάκτρο
- Γρήγορη απομάκρυνση του νερού που έχει μείνει.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών χωρίς πιτσίλισμα.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
- Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από διάφορες επιφάνειες.
Συνδυασμός δέσμη υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας
- Εξαιρετικά ισχυρή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μια συνηθισμένη βούρτσα καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 KHP
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 compact
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
Πεδία εφαρμογής
- Σκαλιά
- Ταράτσες
- Πρόσοψη
- Γκαράζ
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Μπαλκόνι
- Μονοπάτια
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης