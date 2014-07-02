Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης και μάκτρο είναι πιο ισχυρή από μια τυπική χειροκίνητη βούρτσα καθαρισμού. Η ισχυρή βούρτσα καθαρισμού απομακρύνει εύκολα και γρήγορα με υψηλή πίεση τους επίμονους ρύπους από τις επιφάνειες. Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40PS είναι ιδανική για τον καθαρισμό σκαλιών, εσωτερικών αυλών, προσόψεων, γκαράζ, μπαλκονιών, τοίχων, μονοπατιών και πάρκινγκ. Ιδανική για τον καθαρισμό σκαλιών και ακμών. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.