Το σετ βούρτσας σχισμής κάνει τον καθαρισμό των αρμών πλακιδίων στο μπάνιο ή την κουζίνα, για παράδειγμα, πιο εύκολο από ποτέ. Το σχήμα των τριχών προσαρμόζεται τέλεια στις σχισμές, φωλιάζει σε αυτές με πλήρη ατμό και δημιουργεί γυαλισμένους αρμούς πλακιδίων σε χρόνο μηδέν – όλα αυτά χωρίς τη χρήση χημικών.