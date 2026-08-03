Σετ στρογγυλών βουρτσών
Εύκολος και αποτελεσματικός καθαρισμός αρμών, χωρίς καθόλου χημικά: Το πρακτικό σετ βούρτσας σχισμών αποτελείται από τέσσερα μαύρα σετ τριχών σχισμής και είναι τέλειο για τον καθαρισμό αρμών πλακιδίων.
Το σετ βούρτσας σχισμής κάνει τον καθαρισμό των αρμών πλακιδίων στο μπάνιο ή την κουζίνα, για παράδειγμα, πιο εύκολο από ποτέ. Το σχήμα των τριχών προσαρμόζεται τέλεια στις σχισμές, φωλιάζει σε αυτές με πλήρη ατμό και δημιουργεί γυαλισμένους αρμούς πλακιδίων σε χρόνο μηδέν – όλα αυτά χωρίς τη χρήση χημικών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας υλικό των τριχών
- Απομακρύνετε εύκολα τους επίμονους ρύπους.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς οι τρίχες φθείρονται πιο αργά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|46 x 8 x 58
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)