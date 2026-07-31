Detergente FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10l

Detergente universale con alta capacità umidificante per la pulizia di manutenzione di pavimenti e superfici piane. Ottimo rapporto qualità prezzo.

La formulazione ad elevata bagnabilità del FloorPro Multi Cleaner RM 756 di Kärcher offre numerosi vantaggi per una pulizia accurata e delicata, a macchina o manuale, di tutti i pavimenti e superfici resistenti all'acqua, duri e resilienti (ESD). Grazie alla speciale combinazione di tensioattivi, il detergente versatile è particolarmente adatto anche per superfici idrofobiche, come i rivestimenti per pavimenti rivestiti in PUR. Non solo garantisce prestazioni di pulizia estremamente elevate assorbendo efficacemente grasso, olio e contaminazione minerale, ma garantisce anche un'asciugatura rapida, uniforme e senza aloni. Per un utilizzo efficiente del volume del serbatoio delle lavasciuga pavimenti, FloorPro Multi Cleaner RM 756 produce poca schiuma e lascia una fragranza gradevole e duratura dopo la pulizia. Anche i professionisti del settore della pulizia degli edifici beneficiano dell'elevata sicurezza per l'utente derivante dall'alta concentrazione non tossica.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,6
Detergente FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10l
Detergente FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10l
Detergente FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10l
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Aree di applicazione
  • Pulizia pavimento e superfici
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