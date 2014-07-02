Met een werkbreedte van 90 centimeter is de handige auto-zuigmond speciaal ontwikkeld voor een snelle en grondige reiniging van het interieur. Door hun platte hoekvorm kunnen de voetenruimten, vloermatten, stoelen, bekleding en kofferbak gemakkelijker worden gestofzuigd. De kunststof autozuigmond is geschikt voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35.