Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u

Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.

6 mm

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Compatibele apparaten
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