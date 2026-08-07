Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)
Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.
Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Het straalsproeieropzetstuk is aangesloten aan de lans (vervangt de hogedruk sproeier). Met controle van de wateropbrengst.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,4
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.