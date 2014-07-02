Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep
Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1” (33,3 mm) aansluitdraad.
Pomp-adaptor voor vacuümdichte aansluiting van zuigslangen aan tuinpompen en hogedrukpompen voor Home & Garden gebruik. De adaptor is ideaal voor pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm) en slangen van 3/4" of 1". Inclusief verbindingsmoer, slangklem, sluitring en terugslagklep. De terugslagklep kan worden gebruikt in dompelpompen en hydrofoorpompen om te voorkomen het het water terugstroomt in de pomp. Anders wordt een sluitring gebruikt in plaats van een terugslagklep.
Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk
- Voor een vacuum-bestendige aansluiting van de slangen aan de pomp
Roterende draad
- Voor de aansluiting van de pompconnector aan de pomp, vooral als de slang al is aangesloten aan de pompconnector.
Voor 3/4 "en 1" slangen
- Het overeenkomstig aansluitstuk kan worden gebruikt afhankelijk van de grootte van de slang.
Omvat platte afdichting
- Dicht het aansluitstuk naar de pomp af zodat er geen water kan ontsnappen.
Omvat terugslagklep
- Voorkomt de terugstroom van het water dat al is opgepompt. Dit wordt vooral aanbevolen bij gebruik van dompelpompen.
Omvat slangklem
- Voor de aansluiting van de slang aan de pompaansluiting
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|Geschikt voor 3/4 "en 1" slangen
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|41 x 65 x 41
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor waterschade in woning en kelder (lek in wasmachine, opkomend grondwater)
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines