Pomp-adaptor voor vacuümdichte aansluiting van zuigslangen aan tuinpompen en hogedrukpompen voor Home & Garden gebruik. De adaptor is ideaal voor pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm) en slangen van 3/4" of 1". Inclusief verbindingsmoer, slangklem, sluitring en terugslagklep. De terugslagklep kan worden gebruikt in dompelpompen en hydrofoorpompen om te voorkomen het het water terugstroomt in de pomp. Anders wordt een sluitring gebruikt in plaats van een terugslagklep.