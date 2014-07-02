Gegalvaniseerde draaibare beugel

Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.

Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. Geschikt voor 2.639-919.,0

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 2
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten