Handsproeier met extra borstels voor de reiniging van kleine ruimtes. De handsproeier kan gebruikt worden met of zonder overtrek. De harde borstels verwijderen hardnekkige vervuiling. Vervolgens kan u reinigen met de overtrek voor een eenvoudige verwijdering van het vuil. De handsproeier is ideaal voor de reiniging van muurtegels, spiegels, douchecabines, dampkappen, kookplatens, enz.