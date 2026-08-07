Handsproeier
Voor het reinigen van douchecabines, wandtegels en nog veel meer. Kan met of zonder hoes gebruikt worden
Handsproeier met extra borstels voor de reiniging van kleine ruimtes. De handsproeier kan gebruikt worden met of zonder overtrek. De harde borstels verwijderen hardnekkige vervuiling. Vervolgens kan u reinigen met de overtrek voor een eenvoudige verwijdering van het vuil. De handsproeier is ideaal voor de reiniging van muurtegels, spiegels, douchecabines, dampkappen, kookplatens, enz.
Kenmerken en voordelen
Reinigingsborstels
- Voor het verwijderen van grof vuil
Handig formaat
- Optimaal voor kleinere oppervlakken, ramen,..
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|165 x 200 x 60
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Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Wandtegels
- Douchecabine/badkuip
- Kookplaten
- Afzuigkappen
- Koelkast (binnen/buiten)
- oven
- Keukens