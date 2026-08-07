Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Hogedrukslang (DN6) met ANTI!Twist en aan beide zijden de nieuwe EASY!Lock-handschroefkoppeling. Voor drukken tot 300 bar. Lengte 10 meter.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2
Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
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