Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
Hogedrukslang (DN6) met ANTI!Twist en aan beide zijden de nieuwe EASY!Lock-handschroefkoppeling. Voor drukken tot 300 bar. Lengte 10 meter.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|300
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|2 x EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
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