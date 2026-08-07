Spatbescherming met transparante folie, kinderlijk eenvoudig middels klittenband direct op de aandrijving van de roterende walsborstel te bevestigen of te wisselen, waardoor u altijd onbelemmerd zicht heeft op het werk en de borstel. Terwijl de gebruiker droog blijft tijdens de gevelreiniging, zorgt de spatbescherming ook voor betere reinigingsresultaten, omdat het water over de gevel wegloopt en vuildeeltjes automatisch worden weggespoeld.