Aandrijving walsborstel 500
Roterende walsborstels met wateraandrijving. Voor het reinigen van gevels en zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Te monteren op spuitlans of telescopische spuitlans.
In een hoogwaardig en duurzaam ontwerp van RVS en PEEK (Polyether Ether Keton) zorgen de wateraangedreven roterende walsborstels voor nog meer toepassingsmogelijkheden met onze professionele hogedrukreinigers - zelfs met de kleinste variant en een lagere wateropbrengst. De aandrijving - met geïntegreerde sproeibalk voor een perfecte wateroverdracht - maakt het gebruik van verschillende hardheden walsborstels mogelijk. De borstels zijn zeer eenvoudig te wisselen middels een snelwisselsysteem en zitten veilig aan de aandrijving gekoppeld. De aandrijving kan naar keuze direct op de spuitlans of op de telescopische spuitlans gemonteerd worden. Afhankelijk van de uitvoering zijn de toebehoren geschikt voor veeleisende reinigingswerkzaamheden aan zonne-installaties, glazen oppervlakken, kwetsbare en ruwe gevels maar ook terrasbestrating of houten vlonders. Bij het reinigen van gevels trekken de borstels automatisch naar boven, waardoor de gebruiker minder kracht nodig heeft. Ook een spatbescherming (4.762-621.0) evenals een varioscharnier (4.481-042.0) zijn als extra optie verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Roterende, wateraangedreven walsborstelaandrijvingGeen extra motor vereist voor aandrijving van borstels. Compacte constructie en laag gewicht. Hoogwaardige RVS en PEEK uitvoering.
Verwisselbare opzetborstelsGarandeert de meeste optimale borstel voor iedere ondergrond. Een hoorbare klik van de opzetborstels zorgt voor veilig gebruik. Kleurcodering maakt het gemakkelijker om de juiste opzetborstel te kiezen.
Geïntegreerde sproeibalkenGelijkmatig aanbrengen van water over de gehele lengte van de borstel.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|350 / 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|40
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,1
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St *EU
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS-E 8/16 -4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- ProHD 400
Niet meer leverbare producten
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 600
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
Toepassingen
- Voor het reinigen van zonnepanelen, oppervlakken van (plexi-)glas en serres
- Voor de reiniging van gevels, jaloezieën en rolluiken.
- Voor de reiniging van textiel- en membraanfolies
- Voor de reiniging van terrassen met bestrating of houten vlonders
Accessoires
Reserveonderdelen Aandrijving walsborstel 500
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.