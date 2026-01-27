De Vario Power-hogedruklans: van lagedruk-reinigingsmiddelstraal tot hogedrukstraal in traploze drukregeling door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien. Ideaal voor de reiniging van kleinere oppervlakken rondom huis en tuin. Bijvoorbeeld muren, paden, hekken of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 3.