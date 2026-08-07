Walsborstel 500 Medium

Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met medium-harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor kwetsbare gevels, folies en textiel. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.

Kenmerken en voordelen
Reinigt dicht bij de rand en streeploos
  • Zijdelingse borstelharen als demper/bescherming voor reiniging dichtbij randen.
  • Streeploze reinigingsresultaten dankzij de schuine borstelharen in het midden van de borstel.
Intuïtieve kleurcodering
  • Kleurcodering maakt het gemakkelijker om de juiste opzetborstel te kiezen.
Snelwisselmechanisme
  • Snelle borstelwissel voor het eenvoudig aanpassen aan de reinigingstaak.
Specificaties

Technische gegevens

Watertoevoer temperatuur (°C) 40
Kleur Rood
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,7
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Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Voor reiniging van gevels met oppervlakken van natuursteen, pleisterwerk of hout
  • Voor de reiniging van gevels, jaloezieën en rolluiken
  • Voor de reiniging van textiel- en membraanfolies