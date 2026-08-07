Walsborstel 500 zacht

Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met zachte borstels (4.762-584.0). Ideaal voor het reinigen van glasgevels en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilig aan de aandrijving gekoppeld.

Kenmerken en voordelen
Reinigt dicht bij de rand en streeploos
  • Zijdelingse borstelharen als demper/bescherming voor reiniging dichtbij randen.
  • Streeploze reinigingsresultaten dankzij de schuine borstelharen in het midden van de borstel.
Intuïtieve kleurcodering
  • Kleurcodering maakt het gemakkelijker om de juiste opzetborstel te kiezen.
Snelwisselmechanisme
  • Snelle borstelwissel voor het eenvoudig aanpassen aan de reinigingstaak.
Specificaties

Technische gegevens

Watertoevoer temperatuur (°C) 40
Kleur Blauw
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,7
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Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Voor het reinigen van zonnepanelen, oppervlakken van (plexi-)glas en serres
  • Voor het reinigen van kwetsbare gevels met glas, PVC of gelakte oppervlakken