Basic spuitstuk

Klein, handig en eenvoudig aan te sluiten op de tuinslang: het ideale spuitstuk voor comfortabel sproeien.

De kleine sproeier is perfect voor eenvoudig sproeien in de tuin. Met de traploos instelbare sproeipatronen kunt u de waterhoeveelheid van de kegel- of puntstraal gemakkelijk aan de situatie aanpassen. Zo kunt u niet alleen bloemen- en plantenperken eenvoudig water geven, maar ook terrassen en tuinmeubelen bevrijden van grof vuil. Het spuitpistool uit de instapklasse is geschikt om zowel te sproeien als te reinigen. Als u het pistool niet gebruikt, kunt u de waterstroom op de sproeier onderbreken. Tuinsproeiers van Kärcher zijn bovendien compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.

Kenmerken en voordelen
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
  • Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Zelflegend
  • Optimale bescherming tegen vorstschade.
Klein en compact
  • Eenvoudig in gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 131 x 36 x 36

Uitvoering

  • Aantal sproeipatronen: 2
  • Zelfleeg-functie
  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
  • Bewatering van planten
  • Bloembedden, paden met planten
  • Lichte vervuiling
Accessoires
Reserveonderdelen Basic spuitstuk 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.