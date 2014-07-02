Furtun de aspirare flexibil (1 m) inclusiv adaptorul pentru conectarea furtunului la racordul de evacuare a prafului pentru uneltele electrice, ex. ferastrau mecanic, masini de macinat, masini de sfredelit sau masini electrice de nivelat. Murdaria produsa este imediat extrasa si nu murdareste camerele / aerul. Solutia ideala pentru spatiu curat fara a trebui sa curatati.