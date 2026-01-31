Tub aspirator de prelungie pentru aspiratoare WD

Tubul prelungitor de aspirare, pentru o rază mai mare de operare. Extinderea tubului de aspirare este recomandată în special pentru aplicații în zone greu accesibile, cum ar fi tavanele înalte.

Tubul de aspirare are o lungime de 0,5 m și are un diametru nominal de 35 mm.

Caracteristici si beneficii
Pentru zonele dificil de accesat, de exemplu tavane înalte, luminatoare coborâte etc.
Compatibila cu toate aspiratoarele Karcher Wet&Dry

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 480 x 40 x 40
Produse compatibile