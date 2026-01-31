Tub aspirator de prelungie pentru aspiratoare WD
Tubul prelungitor de aspirare, pentru o rază mai mare de operare. Extinderea tubului de aspirare este recomandată în special pentru aplicații în zone greu accesibile, cum ar fi tavanele înalte.
Tubul de aspirare are o lungime de 0,5 m și are un diametru nominal de 35 mm.
Caracteristici si beneficii
Pentru zonele dificil de accesat, de exemplu tavane înalte, luminatoare coborâte etc.
Compatibila cu toate aspiratoarele Karcher Wet&Dry
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|480 x 40 x 40
Produse compatibile
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 Saci filtranti
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Duza auto si duza pentru spatii inguste
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T